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Публічно підтримував окупантів: завершено досудове розслідування стосовно харків’янина

Публічно підтримував окупантів: завершено досудове розслідування стосовно харків’янина

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до Ленінського районного суду міста Полтави обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи у дворі будинку біля дитячого майданчика, під час спілкування з іншими мешканцями будинку публічно заперечував здійснення збройної агресії рф проти України та висловлювався на підтримку дій країни-агресора.

Крім того, шанувальник «руського миру» неодноразово наголошував, що рф проводить «спеціальну операцію» та озвучував інші антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

Досудове розслідування проводили дізнавачі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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