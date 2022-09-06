Намагалися обікрасти АЗС: під Харковом затримано двох зловмисників

У Харківському районі поліцейські затримали зловмисників, які намагалися обікрасти автозаправну станцію: ними виявилися 36 та 38-річні жителі Харкова та Дніпровської області. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що 3 вересня близько 11:00 підозрювані перебували на території АЗС, розташованій в селі Бистре. Впевнившись, що автозаправка не функціонує та не охороняється, спільники вирішили поліпшити своє матеріальне становище.

Спочатку вони демонтували платформу, на якій встановлені 4 електродвигуни з приладдям, що виконують роль насосів для подачі палива до бензоколонки. Потім з підвального приміщення витягли деталь двигуна вартістю 10 тисяч гривень. Але не довели свій злочин до кінця. Їх затримали працівники поліції, які патрулювали село.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости