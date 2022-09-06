60 рятувальників та півтора десятка спецавтомобілей працювали на пожежі в центрі Харкова (фото)

Сьогодні близько 9 ранку дві ворожі ракети влучили у центральну частину Харкова. Одна з ракет влучила у двір адміністративної будівлі. Інша – в житловий п’ятиповерховий будинок, який вибухом бойової частини ракети було частково зруйновано, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Рятувальники, які прибули до місця влучання, врятували трьох мешканців зруйнованого будинку. Під зруйнованими будівельними конструкціями виникла пожежа на площі біля 400 кв. метрів. Складність в її ліквідації полягала у неможливості вільного доступу до осередків горіння. Вогнеборцям доводилось вживати заходів щодо розбирання зруйнованих конструкцій будинку, аби дістатися до цілі.

На місці події працювали близько 60 чоловік особового складу ДСНС, а також 7 пожежних автоцистерн, 2 пожежних автомобіля першої допомоги, 2 автодрабини, 2 автокрана, колінчатий підіймач, автомобіль газодимозахисної служби та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль (САРМ). По завершенню пожежогасіння триватимуть аварійно-рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости