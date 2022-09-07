Пожежа на виробництві та палаючі автівки: окупанти знов вдарили по Харкову

Сьогодні близько 00:30 в Харкові знов пролунали вибухи. За попередньою інформацію, в результаті ракетного удару сталася пожежа у виробничій будівлі та спалахнули автівки.

«На місцях влучань працюють профільні служби. У одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі не надходило», повідомили в ХОВА та вчергове звернулися до мешканців міста з проханням не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Агентство Телевидения Новости