Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:32
Просмотров: 114

Пожежа на виробництві та палаючі автівки: окупанти знов вдарили по Харкову

Пожежа на виробництві та палаючі автівки: окупанти знов вдарили по Харкову

Сьогодні близько 00:30 в Харкові знов пролунали вибухи. За попередньою інформацію, в результаті ракетного удару сталася пожежа у виробничій будівлі та спалахнули автівки.

«На місцях влучань працюють профільні служби. У одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі не надходило», повідомили в ХОВА та вчергове звернулися до мешканців міста з проханням не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 