Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські військові провели контратаку в Харківській області поблизу Балаклії, яка, ймовірно, відкинула російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка 6 вересня. Про це інформує УНН.

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Наші воїни звільнили селище Вербівка та південно-західний район Балаклії. Тепер лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії.

Численні російські джерела визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські сили зруйнували невизначені мости в східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню.

Ймовірно, російські сили вже не утримують своїх попередніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці (на південь від Балаклії на правому березі річки Сіверський Донець). Ймовірно, російські війська залишили Байрак і Нову Гусарівку наприкінці серпня. На знімках, опублікованих 30 серпня, видно, що російські війська підірвали міст через річку Сіверський Донецьк біля Байрака в невстановлену дату.

Діяльність по руйнуванню мостів свідчить про планове відведення Росії. Генштаб України 6 вересня повідомив, що російські війська завдали авіаударів по Байраку, вказуючи на те, що українські сили могли просунутися в цьому районі.

Ключові висновки:

Українські війська продовжують блокування оперативного рівня та завдають ударів по російським матеріально-технічним вузлам, транспортним засобам, скупченням живої сили та техніки, а також пунктам управління в Херсонській області.Російські та українські джерела обговорювали кінетичну активність на північний захід від міста Херсона та на заході Херсонської області вздовж річки Інгулець.Російські сили досягли поступових успіхів на південь від Бахмута та продовжили наземні атаки на північ, північний захід і південний захід від міста Донецьк.Російська влада продовжує висувати умови для русифікації українців, які проживають на окупованій Росією території України.

Агентство Телевидения Новости