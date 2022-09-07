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Детали нічного обстрілу Харкова

Детали нічного обстрілу Харкова

Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

О 00:41 рятувальники Немишлянського району виїздили на гасіння пожежі від ще одного влучання рашиської ракети. Цього разу вона влучила у будівлю автомийки, яка горіла на площі 50 кв.м. Вогонь загасили за годину, повідомили В ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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