Четверо поранених цивільнх за добу на Харківщині

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

Вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 людей – 45-річний чоловік та 17 річний хлопець, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих – легкий та середній.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь. Внаслідок успішних дій наших захисників, в тимчасово окупованій Олександрівці великих втрат зазнали окупанти з приватних воєнних компаній.

Агентство Телевидения Новости