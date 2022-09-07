Дев’ять значних пожеж через обстріли на Харківщині за добу

За добу з 6 по 7 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. спричинених військовими діями – 3.2 – аварійно-рятувальні роботи,6 – для надання допомоги населенню та комунальникам,9 – інші виїзди.

О 15:12 рятувальники ліквідували пожежу у житловій п’ятиповерхівці у Київському районі Харкова, що була частково зруйнована ворожою ракетою. До 18:00 там тривали аварійно-рятувальні роботи. Нагадаємо, що на місці події вогнеборцям вдалось врятувати 3 людей.

О 00:41 рятувальники Немишлянського району виїздили на гасіння пожежі від ще одного влучання рашиської ракети. Цього разу вона влучила у будівлю автомийки, яка горіла на площі 50 кв.м. Вогонь загасили за годину.Також минулого дня верхолази ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашиськими ракетами будівлі Будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова.

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