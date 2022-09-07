Наслідки нічного обстрілу Харкова (фото)

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова та розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

7 вересня близько 00:30 ночі окупанти завдали два ракетних удари по Немишлянському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулось займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці.

Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств вказаного району.

Агентство Телевидения Новости