Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 128

Наслідки нічного обстрілу Харкова (фото)

Наслідки нічного обстрілу Харкова (фото)

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова та розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

7 вересня близько 00:30 ночі окупанти завдали два ракетних удари по Немишлянському району м. Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулось займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці.

Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств вказаного району.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 