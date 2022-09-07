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Балаклія і Куп’янськ: у рашистів паніка

Балаклія і Куп’янськ: у рашистів паніка

Від самого ранку російські телеграм-канали ниють, що хороших новин з Балаклійського напрямку сьогодні не чекають

Інформація про початок українського контрнаступу в напрямку Балаклії на Харківщині, яка з’явилась напередодні, продовжує отримувати прямі та непрямі підтвердження. Причому прямі надходять з боку росіян, які скаржаться, що хороших новин чекати не варто, пише Телеграф

Так прокремлівські телеграм-канали почали писати про те, що ЗСУ взяли під вогневий контроль дорогу на Куп’янськ. Окрім того, окупантів ймовірно уже вибили з Волхова Яра – за деякими даними два загони росгвардії там взято у повне оточення. Окрім того, українські сили оборони, за скаргами росіян, зараз намагаються замкнути Ізюм та Балаклію у котел.

Агентство Телевидения Новости

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