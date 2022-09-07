ЗАЕС пошкоджена, катастрофа можлива – МАГАТЄ в ООН

На засіданні Ради Безпеки ООН генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі застеріг що на Запорізькій атомній електростанції через воєнні дії може статися катастрофа.

Тому МАГАТЕ закликає створити на базі ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту (Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ).

«Ми граємо з вогнем. Удари, яких зазнала станція і які я особисто бачив й оцінив разом зі своїми експертами, просто неприйнятні», – заявив Гроссі.

Він сказав, що члени місії на ЗАЕС допоможуть стабілізувати ситуацію і уважно стежити за подіями на місці, отримуючи повну, швидку та надійну інформацію.

«Ми можемо домовитися про дуже простий, але вкрай необхідний захисний механізм, аби уникнути того, що відбувається зараз, – обстрілу атомної електростанції», – зазначив очільник МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що найкращим заходом для забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні та безпеки людей було б негайне припинення цього збройного конфлікту. Але поки цього не станеться, необхідні термінові тимчасові заходи для запобігання ядерної аварії.

«Ми готові негайно розпочати консультації щодо створення зони безпеки на ЗАЕС», – запевнив гендиректор МАГАТЕ.

Фізична цілісність станції, підкреслив він, була порушена кілька разів, і більшість пошкоджень сталися під час обстрілів у серпні.

Гроссі також нагадав, що перебої із зовнішнім енергопостачанням для охолодження активних зон реактора можуть зумовити його розплавлення.

Агентство Телевидения Новости