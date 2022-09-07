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У Харкові перевіряють роботу сирен

У Харкові перевіряють роботу сирен

Сьогодні у Харкові проведуть технічну перевірку працездатності електросирен. Харків’ян просять повідомили, якщо система не спрацює. Сигнал увімкнуть о 14:25.

«Просимо мешканців Харкова інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання.

Надана Вами інформація допоможе вчасно відновити систему оповіщення населення та врятувати людські життя», повідомили в міській диспетчерській службі 1562.

Агентство Телевидения Новости

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