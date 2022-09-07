Чекав, коли рф захопить Харків: судитимуть чергового прихильника «руського миру»

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, наприкінці червня 36-річний чоловік перебував біля під’їзду у Шевченківському районі м. Харкова.

У цей час на вулицю вийшли сусіди, які привітались з чоловіком та сказали «Слава Україні!». Підозрюваний почав кричати та нецензурно лаятись на адресу людей.

Чоловік почав доводити сусідам, що російська армія ніколи не обстрілювала Харків, це все роблять військові ЗСУ, щоб звинуватити РФ.

Наостанок чоловік додав, що українці походять від росіян, і що він чекає, коли рф захопить Харків.

Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Дізнання проводили дізнавачі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости