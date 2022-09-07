«Давай я тихесенько в ліс піду»: нардепу Трухіну повідомлено про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату від «Слуги Народу» Олександру Трухіну про підозру у спробі підкупу поліцейських.

Про факт оголошення підозри повідомила пресслужба НАБУ, ім’я підозрюваного називає «Центр протидії корупції», пише Громадське.

Слідчі кажуть, що у серпні 2021 року народний депутат запропонував патрульним поліцейським хабаря у розмірі 150 тисяч без уточнення грошової одиниці. Зі ці гроші йому мали дозволити залишити місце ДТП, яке сталося за його участю.

Наразі правоохоронці працюють над обранням підозрюваному запобіжного заходу. У НАБУ нагадують, що розслідування 2 лютого розпочала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Про що йдеться?

Ще 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі поблизу Києва сталася ДТП за участі депутата від «Слуги Народу» Олександра Трухіна. Унаслідок аварії травм зазнали шестеро людей (зокрема двоє дітей), а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Ця аварія могла не набути значного резонансу, якби не спроба її приховати: 30 серпня стало відомо, що приблизно 30 українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі Трухіна (ймовірно, за гроші). Видання «Центр новин» із посиланням на очевидців повідомляло, що саме Трухін був за кермом Audi, що в’їхала в автомобіль Ford. А за словами свідків, Трухін нібито мав ознаки алкогольного сп’яніння. А втім, офіційного підтвердження цьому не було.

Сам Трухін прокоментував аварію 1 вересня: він заявляв, що лікується та сприяє розслідуванню. А у «Слузі Народу» розповідали, що в особистій розмові депутат переконував, що не був за кермом.

1 лютого видання «Українська правда» опублікувало записи з камер поліцейських, що прибули на місце ДТП, де фігурує депутат Олександр Трухін. На записах видно, як депутат переконував поліцію, що не він був за кермом, пропонував «тихенько піти» з місця ДТП та «віддячити» правоохоронцям. Трухін зокрема просив принести із автівки спортивну сумку, у якій «є 150 тисяч». Він також заявив, що поговорить з очільником МВС Денисом Монастирським.

Після оприлюднення відео Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга Народу». А генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити нову кримінальну справу щодо політика — за статтею про надання депутатом хабаря правоохоронцю. Держбюро розслідувань 7 лютого повідомило, що, за попередніми даними, перед аварією за кермом був не Трухін, а людина в червоному одязі.

А 21 лютого у «Слузі Народу» заявили, що їхні народні депутати отримали підписні листи для збору голосів про виключення Олександра Трухіна з фракції. Втім, нині Трухін усе ще залишається членом фракції.

Агентство Телевидения Новости