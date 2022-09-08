Раптовий, але дуже ефективний: ISW про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

ЗСУ просунулися на 20 км вглиб та відвоювали приблизно 400 квадратних км окупованої території, майстерно скористалися передислокацією росіян на південь.

Командування ЗСУ майстерно використало техніку тактичної несподіванки та провело раптовий, «опортуністичний, але дуже ефектиктивний» контрнаступ на Харківщині, вміло скориставшись передислокацією росіянами основних сил на південь. Про це в своєму звіті за 7 вересня написали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території», – сказано у звіті ISW.

Агентство Телевидения Новости