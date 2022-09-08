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П’ять ракетних ударів за добу

П’ять ракетних ударів за добу

▪️За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.

Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо – знову застосували ракети комплексу С-300.

Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.

На цю хвилину постраждалих немає.

▪️По області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 – Харківському,3 – Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих – середній.

▪️Військові Збройних Сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне, Барвінківської громади.

На всіх напрямках ЗСУ тримають позиції

Агентство Телевидения Новости

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