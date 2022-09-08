Окупанти «евакуюють» жінок і дітей з Куп’янска

З окупованого Купʼянського району Харківської області вивозять жінок і дітей. Окупаційна адміністрація заявила про «евакуацію».

Про це повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на так званого голову окупаційної військово-цивільної адміністрації віталія ганчева.

За його словами, Купʼянський та Ізюмський райони Харківщини перебувать під постійними обстрілами, тому щонайменше з Купʼянська вивезуть жінок і дітей. Він не уточнив, куди саме будуть вивозити українців.

АТН повідомляли, що депутат міськради Куп’янська Харківської області Вадим Крохмаль попросив мешканців готувати сховища та запас їжі, а також зарядити павербанки. За його словами ЗСУ близько. й звільненн Куп’янска також

Напередодні Інститут вивчення війни повідомив, що українські військові просунулися в Харківській області на 20 кілометрів, звільнивши територію площею 400 квадратних кілометрів.

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