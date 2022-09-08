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Наслідки нічного обстрілу (фото)

Наслідки нічного обстрілу (фото)

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В ніч на 8 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення. У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області.

Агентство Телевидения Новости

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