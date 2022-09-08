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За добу в області 8 поранених цивільних, серед них дитина

За добу в області 8 поранених цивільних, серед них дитина

По області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 – Харківському,3 – Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих – середній.

Російські військові продовжують завдавати ворожих ударів і по області. Внаслідок обстрілу с. Іванівка Чугуївського району поранено двох чоловіків 45 та 63 років.

У с. Безруки Харківського району внаслідок потрапляння снаряду окупантів виникла пожежа у господарчій споруді та гаражі загальною площею 150 кв. м. 74-річний чоловік та 71-річна жінка отримали поранення, – додали у прокуратурі

Агентство Телевидения Новости

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