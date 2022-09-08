Обстріл Харкова: загиблі та поранені (фото)

Також під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо два «прильоти». Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється. Також поки що немає інформації про постраждал, написав мер Харкова Ігор Терехов.

На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі.

За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 – отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань, додав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости