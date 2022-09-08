ООН фіксує масові порушення прав українців у російських фільтраційних таборах

Українців часто залишають без належного доступу до їжі, води та засобів гігієни.

На засіданні Ради Безпеки ООН заявили про численні порушення, пов’язані з фільтраційними таборами для українців на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Про це сказала помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Кехріс.

За словами помічниці генсека ООН, Управління Верховного комісара з прав людини задокументувало багато випадків, коли “представники російських збройних сил та пов’язаних з ними збройних груп наказували цивільним особам залишити свої будинки або укриття і доставляли їх на контрольовану ними українську територію або в Росію”.

Кехріс висловила занепокоєння тим, що Москва ввела спрощену функцію надання російського громадянства дітям, які залишилися без батьківського піклування, та їх усиновлення в Росії. Згідно зі статтею 54 Женевської конвенції змінювати особистий статус таких дітей, включаючи громадянство, заборонено, наголосила вона.

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УВКПЛ підтвердило, що російські військові піддають цивільних осіб, які проживають на окупованих територіях або переміщуються через них, “так званою фільтрацією – системою перевірок безпеки та збору персональних даних”, зазначила помічниця генсека.

“Ця практика призвела до численних порушень прав людини… – підкреслила вона. – Наш офіс задокументував, що під час фільтрації російські збройні сили та пов’язані з ними збройні групи піддавали людей особистому огляду, який іноді включає примусове відслонення та докладні допити про походження, сімейні зв’язки, політичних поглядах та пристрастях конкретної особи”.

За словами Кехріс, російські військові перевіряють особисті речі, зокрема мобільні пристрої, і збирають дані, фотографії та відбитки пальців. При цьому людей часто залишають без належного доступу до їжі, води та засобів гігієни. Жінки та дівчата під час таких процедур наражаються на ризик сексуального насильства. А особи, які підозрюються у приналежності до ЗСУ чи державних установ, або дотримуються проукраїнських чи антиросійських поглядів, зазнають тортур. Зафіксовано випадки зникнення людей.

Від затриманих тортурами вимагають визнання співпраці з урядом України, зазначила помічниця генсека ООН.

За її словами, УВКПЛ марно вимагала доступу до таких людей. У зв’язку з цим Кехріс закликала росію надати доступ до її офісу та інших незалежних міжнародних спостерігачів до місць утримання під вартою осіб, які пройшли фільтрацію.

Агентство Телевидения Новости