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Під Харковом у полон потрапии бойовики ЛНР

Під Харковом у полон потрапии бойовики ЛНР

Спецпризначенці Національної гвардії на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами “лнр”, які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів. Для цього використовували цивільний автомобіль і хотіли замаскуватися, одягнувши інші речі на свою форму.

“Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким “освободителям” повернутися додому не у пакеті”, – так охарктеризували затримання ворогів в прес-службі Нацгвардії

Агентство Телевидения Новости

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