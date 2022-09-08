Харків`ян, які втратили житло, розмістять у студентських гуртожитках

На Харківщині внаслідок бойових дій зруйнована значна частина помешкань громадян. Через пошкодження та відсутність комунікацій багато будинків стали непридатними для проживання. Так, лише у місті Харкові житло втратили понад 150 тисяч мешканців. Однак – попри такі умови – далеко не всі громадяни готові виїхати з території області та тимчасово переселитися у більш безпечні регіони, які надають прихисток ВПО. Таке рішення ухвалило Міністерство реінтеграції.

За ініціативи Мінреінтеграції Уряд ухвалив рішення оперативно розмістити таких громадян у гуртожитках закладів освіти Харківщини. Йдеться про ті з них, де навчальний процес організовано дистанційно і їхні гуртожитки не використовуються студентами.

Яким чином люди, які втратили житло, будуть визначатися та в якій строк отримують кімнати, поки не повідомляється

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