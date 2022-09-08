Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:58
Просмотров: 92

Харків`ян, які втратили житло, розмістять у студентських гуртожитках

На Харківщині внаслідок бойових дій зруйнована значна частина помешкань громадян. Через пошкодження та відсутність комунікацій багато будинків стали непридатними для проживання. Так, лише у місті Харкові житло втратили понад 150 тисяч мешканців. Однак – попри такі умови – далеко не всі громадяни готові виїхати з території області та тимчасово переселитися у більш безпечні регіони, які надають прихисток ВПО. Таке рішення ухвалило Міністерство реінтеграції.

За ініціативи Мінреінтеграції Уряд ухвалив рішення оперативно розмістити таких громадян у гуртожитках закладів освіти Харківщини. Йдеться про ті з них, де навчальний процес організовано дистанційно і їхні гуртожитки не використовуються студентами.

Яким чином люди, які втратили житло, будуть визначатися та в якій строк отримують кімнати, поки не повідомляється

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 