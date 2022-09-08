Мінкульт оголосив збір коштів на відновлення музею Сковороди

Міністерство культури в межах проєкту «Збережіть українську культуру» збирає кошти на відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди.

Для відновлення музею необхідно понад 112 мільйонів гривень. У міністерстві зазначають, що такої суми немає в Харківської області, яка щодня обстрілюється росіянами. Щоб стати патроном закладу чи задонатити будь-яку суму на відновлення музею перейдіть за посиланням.

Історичне значення має й прилеглий парк, планування якого з часів Сковороди практично не змінилося, кажуть у Мінкульті. У парку до початку обстрілів була криниця, місце першого поховання Сковороди, його могила, памʼятник, скульптурна «філософська алея».

Нагадаємо, 7 травня Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, що розташований в селі Сковородинівка Харківської області був знищений внаслідок ракетного обстрілу з боку росіян. Снаряд влетів під дах будівлі, в результаті чого спалахнула пожежа, вогонь охопив усе приміщення.

“На щастя, найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь у безпечне місце, але меморіальний будинок зазнав непоправних втрат”, – кажуть у Мінкульті.

Агентство Телевидения Новости