Ранковий обстріл Харкова: людей вбили з РСЗВ “Ураган”

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 вересня близько 10 години ранку російська армія обстріляла житлові квартали Індустріального та Немишлянського районів м. Харкова. Пошкоджено низку будинків, школу, адміністративну будівлю та промислові приміщення.

Загинуло двоє чоловіків 21 та 65 років. Ще четверо цивільних отримали поранення.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ «Ураган». Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости