В Дергачівському районі під час обстрілів троє цивільних отримали поранення

Напередодні окупанти активно били з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій, обстрілювали населені пункти, близькі до лінії розмежування, з танків та мінометів. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Внаслідок цього у селі Безруки поранення отримали 73-річний чоловік і 70-річна жінка, у селищі Слатине постраждала 53-річна жінка. Усі травми – середньої важкості від осколкових уражень тіла.

Збройні сили України стримують російського агресора під Козачою Лопанню, Цупівкою, Дементіївкою та на підходах до Великих Проходів.

Агентство Телевидения Новости