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Постраждалих в Індустріальному районі вже п’ятеро, стан двох – важкий

Постраждалих в Індустріальному районі вже п’ятеро, стан двох – важкий

Сьогодні о 10 ранку російські окупанти здійснили черговий терористичний акт в Харкові. Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджена адміністративна будівля. Ще одна ракета вдарила в землю поруч.

На жаль, загинули 2 чоловіки 21 і 65 років. Поранення отримали 5 осіб. Двоє з них – 49-річний чоловік і жінка 21 року – в тяжкому стані. Стан ще 3 пацієнтів лікарі оцінюють як середній, йдеться про чоловіків 31, 52 і 53 років.

Постраждалим надається вся необхідна допомога медиків.

Агентство Телевидения Новости

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