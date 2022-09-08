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Які вакансії пропонує сьогодні служба зайнятості на Харківщині

Які вакансії пропонує сьогодні служба зайнятості на Харківщині

Станом на 8 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1048 вакансій.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм https://t.me/Pidtrimka_DCZ_Kharkiv або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296.

Агентство Телевидения Новости

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