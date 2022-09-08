В Україні діє мобілізація автотранспорту: що вона передбачає

В Україні продовжена дія воєнного стану, а також мобілізації. Крім того, тепер ще й запровадили мобілізацію автотранспорту. Що потрібно знати про закон, який набув чинності на днях. Про це пише 24 Канал.

Транспорт можуть забирати майже у всіх

Відразу ж зауважимо, що мобілізація автотранспорту стосується не лише підприємств і органів влади та самоврядування. Транспортний засіб на потреби війська можуть забрати й у звичайних громадян нашої держави. І все це передбачено змінами до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Чий транспорт залишається недоторканим

Також уже опублікований перелік тих, хто може бути спокійний за свій транспортний засіб. Мовиться про:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних і іноземних організацій;

іноземців і тих, хто взагалі не має жодного громадянства.

Крім того, не потрібно віддавати свою техніку на потреби ЗСУ підприємствам, організаціям, а також установам, які мають високу суспільну значущість. Також мовиться про тих, хто наразі виконує мобілізаційні завдання для держави. В останньому випадку необхідно буде надати договір, який компанія підписала з Міноборони.

На кожну область встановлять певний ліміт

Відразу ж обмовимося, що транспортні засоби не конфісковуватимуть хаотично.

Спочатку Уряд встановить кількість техніки, яку потрібно буде мобілізувати в певній області.

Після цього відбудеться розподіл плану між районами та містами.

І лише після цього ліміти поділять між компаніями, організаціями, установами, а також громадянами нашої держави.

Увага! Мобілізація транспорту, як і громадян, відбувається лише через військкомати.

Додамо, що насильницьким шляхом мобілізувати авто ніхто не буде. Власник транспортного засобу отримає наряд. Після цього він зможе вибрати, який з них, якщо їх кілька, віддати на потреби ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости