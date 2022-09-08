Понад 20 населених пунктів звільнено на Харківщині

У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Зараз тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. Про це сьогодні повідомив голова Харківської ОВА.

“Багато про що, ми поки не можемо говорити. Контрнаступ на Харківщині триває. Дякуємо нашим Збройним силам, хлопці та дівчата тяжко виборюють кожен метр, пишаємося вами!”, написав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости