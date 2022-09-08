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Колишній чиновник Вовчанської міської ради обійняв посаду в органі влади окупантів

Колишній чиновник Вовчанської міської ради обійняв посаду в органі влади окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому керівнику відділу культури і туризму Вовчанської міської ради за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У 2021 році чоловік зайняв посаду керівника відділу культури і туризму Вовчанської міськради.

За даними слідства, наприкінці червня посадовець погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду у псевдооргані.

Підозрюваний зайняв посаду так званого «заступника голови військово-громадянської адміністрації Вовчанського району Харківської області». Станом на сьогодні псевдопосадовець продовжує виконувати свої функції.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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