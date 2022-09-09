Четверо загиблих, 10 поранених. Доба на Харківщині

▪️Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони. Вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському району – одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.

Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

▪️Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 – у Харкові, 1 – в Лозівськосу районі, 1 – в Чугуївському районі.

4 людини за добу – загинули (2 – Харків, 1 – Чугуївщина, 1 – Ізюмський район).

Агентство Телевидения Новости