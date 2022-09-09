Більше 60 рятувальників борються з пожежою на Салтівці

Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харкову. Були вражені адмінбудівля у Салтівському районі міста Харкова, заклад харчування у Харківському районі та нежитлова будівля у Чугуївському районі області.

На одній з подій (у Салтівському районі Харкова) виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, що зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 чоловіка особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости