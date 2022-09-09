ISW: ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин

Українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ. ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що наші воїни, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська.

“Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин”, – зазначають у ISW.

В Інституті вивчення війни стверджують, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж E40.

Окрім цього, ЗСУ, ймовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри у Борівському (20 км на південний захід від Куп’янська) та повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.

“Втрата Куп’янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям Росії підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв’язку з Ізюмом”, – вказали експерти.

В ISW додали, що відносно велика швидкість просування українських сил, близькість до Куп’янська та здатність обстрілювати місто викликають паніку в російських тилах.

Агентство Телевидения Новости