Окупанти перенесли столицю так званої ХНР до Вовчанську

Окупаційний “уряд” Харківської області вирішив бігти з Куп’янська, де вони знаходилися протягом весни та літа. Про це повідомив депутат держдуми рф Євгеній Євтушенко, який координує колаборантів на Харківщині

Він повідомив, що на фоні останніх подій керуючі органи окупантів переїджають до Вовчанську, який знаходиться біля кордону.

Скоріш за все йдеться про звільнення Балаклеї та розумінні, що рашистам не вдасться утримати Куп’янск.

Агентство Телевидения Новости