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Постраждала від обстрілів у Харкові померла у лікарні

Постраждала від обстрілів у Харкові померла у лікарні

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

8 вересня близько 22 години окупанти здійснили артилерійський обстріл Київського району м. Харкова. Попередньо, з РСЗВ. Снаряд влучив у приватний будинок, що призвело до його повного руйнування. Тяжкі пораненя отримала 53-річна жінка, вона померла у лікарні

Агентство Телевидения Новости

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