ВПО зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування
З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує у всіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).
Як повідомили у Кабміні, це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.
«Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування», – наголосила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:
✔️ швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
✔️ виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
✔️ з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.
Єдина інформаційна система соціальної сфери завершує тестовий режим у Житомирській, Рівненській і Вінницькій областях. Наразі триває підключення співробітників управлінь соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.