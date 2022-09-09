З’явилися фото звільнених Шевченкове та Чкаловське. В Ізюмі – паніка

У соцмережах з’явилися фотографії державного прапору піднятого у Шевченково Куп’янського района та Чкаловське на Чугуївщині. Вони знаходилися під окупацією, а наразі там майорять жовто-блакитні прапори

Все більше відеодоказів загиблих рашистів, горілої техники з’являється в інтернеті, які доводять успіх наступу та значні втрати рф. В Ізюмі, який знаходиться під загрозою окупації, паніка. Навіть кремлівські пропагандисти визнають – у них немає сил утриматися

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