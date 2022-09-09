Захисники України на Харківщині можуть оточити понад 10 тисяч російських військових – ЗМІ

Великій групі російських військ, що складається з декількох з’єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення.

На Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 км. Підрозділи рашистів, які займають територію від Куп’янська до околиць Слов’янська (це понад 10 тисяч військовослужбовців) ризикують потрапити в оточення.

Про це пише “Медуза”.

Згідно з кількома повідомленнями російських “воєнкорів”, захисники України просунулися від Шевченкового майже до Куп’янська, а інша група – вийшла до берега Оскільського водосховища в районі села Сенькове.

Видання інформує, що воїни ЗСУ кілька разів переправлялися через Сіверський Донець і встановили контроль над кількома селищами, які були захоплені рашистами у червні.

“Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з декількох з’єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення. Невідомо, чи є у ЗС РФ резерви, щоб уникнути такого сценарію. Досі опір українському наступу був слабким (на відміну від аналогічного наступу ЗСУ на Херсон наприкінці серпня)”, – зазначають у виданні.

Агентство Телевидения Новости