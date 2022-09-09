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У росії залишилося менше 200 “Іскандерів”

У росії залишилося менше 200 “Іскандерів”

У росії залишилося менше 200 “Іскандерів”, “Іскандер” зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території білорусі. Вони використовують ракети, яким по 30-40 років, повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький

«У них дефіцит в “Іскандерах”, їх залишилося менше 200 — це реальність. “Іскандер” зараз застосовується дуже рідко. Ми також порахували С-300 — це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них — років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядку семи тисяч», — заявив представник розвідки.

Скібіцький підкреслив, що з тими темпами, у яких рф здійснює обстріли зараз, наявних ракет їй може вистачити ще на три роки.

▪️Системи “Калібр”, за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Агентство Телевидения Новости

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