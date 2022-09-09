Звільнені території Харківщини почнуть готувати до зими – Синєгубов

На деокупованих територіях Харківської області розпочнуть відновлювати діяльність українських органів влади, поліції, екстрених служб та готувати міста і села до зими. Про це повідомив голова ХОВА:

В останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Активізація окупантів пов’язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано.

На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Наразі ще триває зачистка, в звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню. В найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими.

Агентство Телевидения Новости