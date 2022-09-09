Харкову загрожує транспортний коллапс через борги по зарплаті

Працівникам “Тролейбусного депо №2” заборгували зарплату за щонайменше півтора місяці. У разі, якщо протягом найближчого тижня кошти не виплатять, комунальники планують влаштувати безстроковий страйк. Про це пише “Суспільне. Харків”Так, співробітники підприємства розповіли журналістам, що зарплати у тролейбусному депо в Харкові у рази нижчі за інші регіони.

“У Харкові серед усіх обласних центрів України зарплата найнижча, не просто на відсотки, вона нижча у рази. Інтернетом ходить розрахунковий лист із Чернівців. Там людина отримала, ударно відпрацювавши, 5 тис. грн авансу та 22700 грн зарплати. Це чисті. У нас усі отримали від шести до семи, вісім — максимум. Різниця втричі”, — говорить Олександр.

За його словами, після повномасштабного вторгнення рф та вимушеного простою транспорту в Харкові зарплата працівників депо знизилася. При тому, що водії фактично ризикують життям, адже у місті кожного дня обстріли

“За лютий я отримав 6 з лишком, за березень — 990 грн. Березень — квітень ми бігали містом з мітлами, доки не відновився рух. Потім знову повернулися до 6 тисяч. Червень — перший нормально відпрацьований місяць — 6600”, — розповідає комунальник.

За його словами, 8 вересня водії планували страйкувати, однак після зустрічі з директором міського департаменту інфраструктури Іваном Кузнєцовим та директором депо Дмитром Липовим вийшли на маршрути.

8 вересня журналісти намагалися отримати коментар Харківської міськради щодо виплат заробітної плати на комунальних підприємствах та у міськраді, а також наявності боргів.Радник Харківського міського голови Вячеслав Хітрін заявив, що борги виникають через роботу держказначейства і не залежать від міста.

Сьогодні, 9 вересня, в коментарі “Суспільному”, Харківський міський голова Ігор Терехов пояснив, що заборгованість з виплати заробітної плати працівникам харківського електротранспорту пов’язана із затримкою виплат з боку казначейства.

“Є така ситуація дійсно, насправді. Ми все в повному обсязі профінансували, усі гроші у казначействі. Оскільки сьогодні йдуть виплати військовим, то пріоритет — виплати військовим, потім пообіцяло казначейство профінансувати міськелектротранспорт”, — сказав Терехов.

Однак, інформація з порталу публічних коштів каже про іншу тенденцію, пише ХАЦТак, наприклад співробітники КП “Центральний парк культури та відпочинку імені Горького” отримали зарплату за серпень. Зарплатний фонд підприємства склав понад 3,7 млн грн.

КП “Тролейбусне депо № 2” отримало зарплату, за даними порталу публічних коштів, лише за червень. Їх фонд заробітної плати складає менше, ніж 3 млн грн.КП “Тролейбусне Депо №3” отримало зарплату також за червень. Тож фонд їх заробітної плати склав менше мільйона гривень.

Тобто співробітники Парку Горького, наприклад, отримують зарплату щомісячно, а працівники стратегічного транспортного підприємства – ні. Більше того, фонд заробітної плати працівників парку розваг під час війни вище, ніж на двох комунальних підприємствах, що опікуються транспортом для населення. А міськрада запевняє, що вона не може на це вплинути.

СКП “Харківзеленбуд” виплатили зарплату за липень. При цьому підприємство за останні два місяці витратило майже 10 млн грн на поточний ремонт парків та скверів. Далеко не всі роботи були аварійними.

КП “Міський інформаційний центр” виплатило зарплату за серпень, а їх фонд місячної зарплати виявився вищим за КП “Тролейбусне Депо №3”.КП “Харківський Дата Центр” також отримало зарплату за серпень, як і багато інших. Виплати були і міській раді.Тож залишається дуже дивним, що міська влада не змогла аргументувати держказначейству необхідність вчасно перерахувати кошти на стратегічне комунальне підприємство.

Для порівняння, то у Одесі і Запоріжжі зарплата для співробітників електричного транспорту виплачується і за серпень проплати вже пройшли.

Агентство Телевидения Новости