Рада ЄС повністю зупинила дію спрощеного візового режиму з рф

Рада Євросоюзу 9 вересня схвалила рішення, яке повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та росією. Про це повідомила пресслужба ради.Отже, на громадян росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу.

“Це призведе до збільшення візового збору з €35 до €80, необхідності надання додаткових документальних доказів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видавання багаторазових віз”, – повідомили у пресслужбі багаторазових віз”, – повідомили у пресслужбі.

Рішення опублікують сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Воно набуває чинності в день ухвалення, його застосовуватимуть із 12 вересня 2022 року.

“Угода про спрощення візового режиму забезпечує привілейований доступ до ЄС для громадян надійних партнерів, із якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, зокрема невибірковими нападами на цивільне населення, Росія підірвала цю довіру й розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу”, – заявив міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан.

Угода про спрощення візового режиму між ЄС та росією набула чинності 1 червня 2007 року. Її метою було полегшення видавання короткострокових віз (не більше ніж 90 днів із кожних 180 днів) на основі взаємності.

Нагадаємо, частина країн, зокрема країни Балтії виступили за повне припинення видачі віз росіянам та запровадили це рішення окремо від ЕС

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