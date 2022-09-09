Вигнали дитину з дому – поліція Харкова притягнула до відповідальності батьків неповнолітньої

9 вересня до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що у Київському районі дитина тривалий час перебуває без догляду дорослих.

Прибувши за викликом, працівники ювенальної превенції виявили на вулиці 15-річну дівчину, яка розповіла, що її батьки зловживають спиртними напоями та вигнали її з дому, до будинку не пускають.

Підлітка доставили до лікарні. Дівчина майже добу провела на вулиці. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Відносно батьків неповнолітньої складені протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости