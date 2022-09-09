Допомагав окупантам закріпитись у захоплених селищах на Харківщині: викрито зрадника

Правоохоронці встановили, що місцевий приватний підприємець добровільно пішов на співпрацю з ворогом і з перших днів окупації села Верхня Роганка активно допомагав військовим рф. Зловмисник передав в користування окупантам спеціальну будівельну техніку за допомогою якої ті рили траншеї та будували фортифікаційні споруди. А також він добровільно надав доступ до власного домоволодіння, де ворог переховував боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба УСБУ в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник погрожував односельчанам фізичною розправою, якщо ті продовжуватимусь співпрацювати з українськими оборонними силами. Натомість сам передавав ворожим військам місця дислокації українських захисників.

Після деокупації населеного пункту, зрадник виїхав на тимчасово окуповану територію за порадою військових рф.

СБУ повідомила пособнику агресора про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами та нагадує, що кожного зрадника буде притягнуто до відповідальності за злочини проти України.

Агентство Телевидения Новости