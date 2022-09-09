Житлові будинки, дитсадок та розважальний центр: наслідки чергового обстрілу Харкова (фото)

9 вересня близько 14:00 ворог завдав масованого обстрілу по житлових масивах Шевченківського та Холодногірського району міста Харкова, внаслідок чого було пошкоджено 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 приватні житлові будинки, дитячий садочок та розважальний центр. Також в результаті обстрілу сталося 5 осередків займання. Горіла трава на відкритій території, а також балкон багатоповерхівки. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.

Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстріли працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, сьогоднішній обстріл центральної частини Харкова здійснювався, попередньо, з РСЗВ «Ураган». Є влучання в житлові будинки, об’єкти освітньої інфраструктури, сталися пожежі.

За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей – 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає.

Четверо дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.

«Ворог не спроможний протидіяти успішному просуванню ЗСУ і мститься за це мирним харків’янам. Будьте максимально обережні», наголосив голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости