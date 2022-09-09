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ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (відео)

ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (відео)

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Агентство Телевидения Новости

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