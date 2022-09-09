На Харківщині зростає захворюваність COVID-19

Станом на 9 вересня в лікарнях області перебуває 243 пацієнти з підтвердженим захворюванням на коронавірус. За даними Департаменту охорони здоров’я ХОВА, порівняно з літнім періодом захворюваність на коронавірус в регіоні зросла вдвічі. Протягом минулої доби діагноз COVID-19 підтверджено у 81 жителя Харківщини. При цьому за добу одужало 11 хворих.

«Упродовж останніх тижнів на Харківщині спостерігається тенденція до зростання нових випадків захворювання на коронавірус. Харківська область готова до нових спалахів хвороби. Наразі допомога пацієнтам із COVID-19 надається у 10 лікарнях. Всього ліжок, виділених під COVID, – 1995, із них 1663 ліжка забезпечені подачею централізованого кисню. На сьогодні зайнятість ліжок складає 13,1%», повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Також він зауважив, що в Харківській області працює 105 пунктів щеплення. Всі пункти забезпечені вакциною CoronaVac у достатній кількості, є вакцини Janssen і Comirnaty Tris від Pfizer.

«Вакцинація – єдиний дієвий спосіб захистити себе та своїх близьких від хвороби та тяжких ускладнень. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань. Разом з тим, йде війна і є поранені, ми не маємо допустити завантаження у лікарнях», – підкреслив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА.

За його словами, для кращого захисту людям похилого віку, людям з інвалідністю та хронічними захворюваннями рекомендовано зробити два бустерні щеплення, з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Актуальний перелік пунктів щеплення з графіками прийому та контактними номерами телефонів можна переглянути за посиланням.

Агентство Телевидения Новости