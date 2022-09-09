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З Баварії до центру знову курсуватиме тролейбус

З Баварії до центру знову курсуватиме тролейбус

Тролейбусний маршрут №11 «Розворотне коло «Проспект Дзюби – площа Конституції» відкриють у понеділок, 12 вересня.

Як повідомили в міськраді, це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Любові Малої та пр. Ново-Баварському та необхідністю покращити транспортне обслуговування мешканців Новобаварського району.

Тролейбус №11 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Пр. Дзюби»  – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – вул. Конєва – вул. Малиновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл.  Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Малиновського – вул. Конєва – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «пр. Дзюби».

Агентство Телевидения Новости

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