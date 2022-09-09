Робота поліції на звільнених територіях буде налагоджена максимально швидко: Харківщину відвідав міністр МВС

Координація сил і засобів правоохоронних органів для забезпечення нормальних умов життя людей на деокупованих територіях. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав це головною метою свого візиту на Харківщину.

Денис Монастирський, міністр МВС України

В дуже багатьох населених пунктах відсутнє світло, тепло, будь-які умови для життя. Тому найперше – це забезпечення гуманітарними грузами, і тут можливість доїзду їх, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з нацполіцією. Друге – це повернення правоохоронної системи та забезпечення цих сіл і міст, які будуть, або є вже деокуповані. Жодної підготовки окупантською владою до зимового періоду не велося. Люди стурбовані, всі зусилля будуть спрямовані, щоб вирішити це надзавдання, тому що до початку періоду опалення залишається мало часу. Будуть призначені, очевидно, в деокупованих населених пунктах керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб.

Але в першу чергу звільнені міста та селища треба розмінувати, забезпечити проїзд дорогами та доступ до об’єктів інфраструктури для відновлення зв’язку, електрики, теплопостачання. Для пришвидшення роботи з розмінування додатково залучатимуть близько 10 розрахунків піротехників з інших регіонів.

Денис Монастирський, міністр МВС України

Кожен розрахунок – це 5-6 людей, забезпечених транспортом і обладнанням для розмінування. Повністю з усієї України. Область має порядка 3-4 розрахунків – залишаємо один, всі інші збирають для таких регіонів. Ми вже мали такий досвід в Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Вже визначено, які підрозділи мають першими зайти в звільнені населені пункти, щоб забезпечити правопорядок. Відновлення правоохоронної системи на деокупованих територіях відбудеться максимально швидко.

Денис Монастирський, міністр МВС України

Сьогодні я зустрічався з керівником райвідділку, який працював в тих територіях. Він має штат та відразу зайде в деокуповані райони. Визначені підрозділи, які будуть стояти на блокпостах, займуться фільтрацією, це все сформовано. Ряд блокпостів вже виставлено на деокупованих територіях.

Міністр відвідав також північні райони міста, які постійно перебувають під обстрілами.

Денис Монастирський, міністр МВС України

Райони, які межують зі сходом країни, поспілкувався з тими, хто знаходиться на лінії розмежування. Відвідали позиції, вони укріплені, з півночі та сходу Харків захищений.

Міністр подякував захисникам Харкова, пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Денис Монастирський, міністр МВС України

Місто, яке увійде в історію, як місто нескорених, воно є таким завдяки нацгвардії, прикордонникам, поліції, рятувальникам, нашим ЗСУ.

За сумлінну службу та мужність під час виконання бойових захисників було відзначено нагородами. 32-річний снайпер, який служить в поліції з 2010 року отримав від міністра наградну зброю, форт-17. За що саме – не каже, погоджується розповісти тільки про складнощі роботи.

снайпер спецпідрозділу КОРД Нацполіції

Врахувати вітер. Знайти позицію та виконати завдання. Не все йде гладко, як хотілося б. Вітер перемінний і це найскладніше в снайпінгу, мабуть. Через це снайпери не переведуться, бо треба вміння, навички напрацьовувати.

Рятувальник ДСНС, який витягував людей з-під завалів та палаючих будівель, на одному з виїздів сам отримав поранення. Лікування тривало місяць.

Роман Ліпський, пожежний-рятувальник 2-ї ДПРЧ

Отримав поранення при гасінні складського приміщення, вибухову травму. Знов повернувся до строю. продовжую службу. Вибухнув нерозірваний снаряд, отримав поранення.

Нацгвардієць Євген отримує нагороду за участь у бойових діях на Донбасі – селищах Рубіжне та Золоте.

Євген, військовий НГУ

Це було дещо нове після 2015 року, це був новий рівень бойових дій, не позиційний, а кістка в кістку, вогневий контакт, вуличні бої. Такого досвіду в мене не було.

За оцінкою міністра, поліція Харківщини належним чином відреагувала на вторгнення окупантів.

Денис Монастирський, міністр МВС України

Корд поліції підбивав танки, зупиняв техніку ворога, робив зачистки ДРГ, які працювали в Харкові безпосередньо. Завдяки об’єднаним зусиллям ми взагалі говоримо сьогодні про вільний Харків.

Також, за словами Монастирського, й сьогодні є великий внесок українських поліцейських в звільнення територій на Харківщині.





Агентство Телевидения Новости